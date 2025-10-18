Leader Maignan. Il CorSport: "Il conto con De Gea"

di Lorenzo De Angelis

In Milan-Fiorentina ci saranno tante sfide nella sfida. Pioli tornerà a San Siro, da avversario, contro Max Allegri. Leao affronterà l'amico "rapper" Kean, mentre Fagioli dovrà marcare e cercare di arginare l'idolo Modric. Non solo. C'è un altro duello che attira l'attenzione dei tifosi, quello tra i due portieri, ovvero Mike Maignan e David de Gea. 

In merito a questo discorso Il Corriere dello Sport ha questa mattina parlato dal punto di vista del numero 16 del Milan, titolando "Il conto con De Gea", visto che il francese vorrà vendicarsi sullo spagnolo dopo la sconfitta e il pareggio della scorsa stagione. 