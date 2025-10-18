Il ritorno a San Siro. Tuttosport: "Pioli, emozioni e dovere"

vedi letture

Domani non sarà un Milan-Fiorentina come gli altri. Domani, per la prima volta dal 23 maggio 2024, ci sarà il ritorno a San Siro di uno che ha scritto la recente storia rossonera, Stefano Pioli, ma non da allenatore del Diavolo, bensì da avversario. In più il tecnico emiliano, per scherzo del destino, festeggerà tra le altre cose anche le 500 panchine in Serie A proprio contro quella squadra di cui ha tatuato sul braccio sinistro lo scudetto vinto nel 2022.

In merito a questo romantico ed emozionante ritorno Tuttosport ha questa mattina titolato "Pioli, emozioni e dovere", perché per quanto potrà avere le farfalle nello stomaco in quello stadio che è stata casa sua per 5 anni, l'allenatore della Fiorentina avrà l'obbligo, e l'obiettivo, di trovare la prima vittoria in campionato di questa stagione e mettere così il bastone fra le ruole al "suo" Milan, che oggi è di Allegri.