Pulisic torna a novembre, idem Rabiot. Anche Nkunku out: per il Milan non c'è tregua

vedi letture

Per il Milan, sul fronte infortuni, non c'è tregua. L'ultimo ad essersi aggiunto alla lista è Christopher Nkunku, rientrato malconcio da queste due settimane con la Nazionale a causa di un pestone rimediato nel corso di un allenamento. Attorno alle condizioni del francese non aleggerebbe chissà quanta preoccupazione, ma per la sfida contro la Fiorentina potrebbe anche alzare bandiera bianca nonostante si parli della possibilità per lui di andare quanto meno in panchina.

Discorsi più lunghi e seri vanno invece fatti per Christian Pulisic e Adrien Rabiot, visto che entrambi hanno riportato lesioni muscolari che li terranno lontani dai giochi per un po' di tempo.

Christian Pulisic: derby nel mirino

Christian Pulisic ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Stando all'anticipazione di ieri di MilanNews.it i tempi di recupero stimati per l'americano dovrebbero essere di tre settimane, quindi a cavallo tra Roma e Parma potrebbe anche tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Allo stesso tempo, però, essendoci una nuova sosta dopo la partita contro i ducali, il tecnico rossonero potrebbe anche decidere di non rischiare Pulisic facendolo riposare per averlo poi al 100% della condizione fisica ed atletica in occasione del derby contro l'Inter in programma il prossimo 23 novembre.

Rabiot come Pulisic: possibile rientro nel derby

Due dei tre uomini chiave di questo inizio di stagione del Milan rischiano di restare fuori per più di un mese. Proprio come Christian Pulisic, infatti, anche Adrien Rabiot potrebbe presubilmente rientrare in occasione del derby del prossimo 23 novembre per via del lesione al soleo rimediato con la Nazionale francese. Ovviamente molto dipenderà anche da come procederanno le terapie, ma l'infortunio di Leao di fine agosto insegna: per problemi del genere bisogna avere pazienza, perché il rischio di ricadute è dietro l'angolo.