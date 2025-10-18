Anche per Pulisic lesione muscolare. La Gazzetta: "Punta a tornare nel derby"
Dopo Rabiot è arrivata anche la stangata per quanto riguarda Christian Pulisic. L'americano nel corso dell'ultima sosta ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, infortunio che lo costringerà a restare fermo per un po' di tempo e sottoporsi a dei nuovi controlli tra una settimana per capire di più soprattutto per quanto concerne i tempi di recupero.
In merito a questi La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Pulisic punta a tornare nel derby", anche se le cose potrebbero subire delle variazioni, ma questa volta in positivo, visto che come anticipato da MilanNews.it ci potrebbero volere "appena" 3 settimane prima di tornare a vedere l'americano a totale disposizione di Max Allegri. Se tutto dovesse andare liscio come l'olio Pulisic potrebbe dunque tornare contro la Roma.
