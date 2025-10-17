Il dilemma di Max: chi al fianco di Leao? Allegri alla ricerca della spalla perfetta

vedi letture

La sosta Nazionali è ormai giunta al termine con il campionato pronto a prendersi la scena principale. Massimiliano Allegri, esclusi gli infortunati, ha il gruppo al completo per preparare la sfida di domenica sera contro la Fiorentina. Una gara importante perché la prima dopo la sosta può nascondere sempre insidie inaspettate, per questo motivo bisognerà mantenere alto il livello di concentrazione.

Contro l'ex Pioli, Allegri dovrà capire come ridisegnare l'attacco. La Gazzetta dello Sport ha provato ad analizzare quello che potrebbe essere il disegno tattico dei rossoneri contro la Fiorentina. Se Rafael Leao, sempre sotto la lente d'ingrandimento, deve provare a sbloccarsi e per questo partirà dal 1', è sulla spalla per il portoghese che Max ha dei dubbi. Santiago Gimenez o Christopher Nkunku al fianco di Leao?

Da capire, anche perché gli acciacchi hanno coinvolto anche loro. Il messicano tornerà ad allenarsi solo oggi dopo aver percorso praticamente il giro del mondo, il francese non è al massimo e bisognerà capire il suo minutaggio. E' chiaro che senza Christian Pulisic bisognerà modellare un nuovo vestito intorno all'attacco, anche perché mancherà il punto di riferimento offensivo mentre tutti gli altri, a ruota, dovranno dimostrare di meritare la maglia da titolare.

Gimenez sta continuando ad avere un percorso altalenante, Nkunku se gioca dal 1' fa bene mentre fatica quando subentra. Ci sono diversi aspetti da considerare, ma è chiaro che Allegri in questo momento dovrà fare affidamento su chi gli darà più fiducia. Un dare e avere per remare tutti dalla stessa parte.