Da monitorare Nkunku: il francese non si è allenato per un pestone. Per Sky oggi dovrebbe tornare in gruppo

Da monitorare Nkunku: il francese non si è allenato per un pestone. Per Sky oggi dovrebbe tornare in gruppoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:20News
di Manuel Del Vecchio

Nella giornata odierna, uno degli ultimi allenamenti a Milanello prima della sfida contro la Fiorentina, si cominceranno a capire diverse situazioni lato infortunati. Riporta Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, che c'è da monitorare la situazione di Nkunku: il francese ieri e l'altro ieri non si è allenato a causa di un pestone. Oggi sarà valutato e dovrebbe essere il giorno del ritorno in gruppo.

Da capire anche come sta Estupinan dopo il problema alla caviglia accusato in nazionale, mentre Alexis Saelemaekers sembra essere ormai sulla via del recupero. Pulisic, che ha un problema al flessore della coscia destra, effettuerà gli esami di rito per quantificare l'entità del problema prima delle 13.