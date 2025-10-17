Infortuni, infortuni ovunque. Il CorSera: "Il Milan perde Rabiot: rischia di tornare a fine novembre"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Questa sosta per le Nazionali ha portato a Milanello solo una cosa: infortuni. Infortuni ovunque. Alexis Saelemaekers, Pervis Estupinan, Christian Pulisic e Adrien Rabiot sono le vittime, con il francese, insieme allo statunitense, che ha avuto decisamente la peggio rispetto agli altri due. 

L'ex OM ha infatti riportato una lesione al soleo, muscolo del polpaccio, che potrebbe renderlo indisponibile per un po' di tempo, a discapito di un Milan che sembrava aver trovato finalmente la sua quadra con il francese in mezzo al campo. In merito ai tempi di recupero del 12 rossonero Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Il Milan perde Rabiot: rischia di tornare a fine novembre", si spera in occasione del derby contro l'Inter, il primo della stagione. 