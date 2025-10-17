Le ultime da Milanello: le condizioni di Saelemaekers ed Estupinan
In attesa di capire di più sulle condizioni di Christian Pulisic e i tempi di recupero di Adrien Rabiot, che in Nazionale ha riportato una lesione al soleo, potremmo dire che il Milan ha tirato un leggero sospiro di sollievo per quanto riguarda invece Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers.
L'ecuadoregno è rientrato sì acciaccato dalla sosta, ma le sue condizioni sembrerebbero meno gravi del previsto. Rientrato a Milanello il sudamericano ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata contro gli States, svolgendo anche un lavoro in campo che comunque non garantisce la sua presenza in campo domenica. Per quanto riguarda Saelemaekers, invece, si è allenato individualmente sul campo, il recupero procede positivamente e tra oggi e domani potrebbe tentare un ritorno in gruppo, e chissà che non possa essere quanto meno in panchina contro la Fiorentina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan