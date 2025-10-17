Le ultime da Milanello: le condizioni di Saelemaekers ed Estupinan

In attesa di capire di più sulle condizioni di Christian Pulisic e i tempi di recupero di Adrien Rabiot, che in Nazionale ha riportato una lesione al soleo, potremmo dire che il Milan ha tirato un leggero sospiro di sollievo per quanto riguarda invece Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers.

L'ecuadoregno è rientrato sì acciaccato dalla sosta, ma le sue condizioni sembrerebbero meno gravi del previsto. Rientrato a Milanello il sudamericano ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata contro gli States, svolgendo anche un lavoro in campo che comunque non garantisce la sua presenza in campo domenica. Per quanto riguarda Saelemaekers, invece, si è allenato individualmente sul campo, il recupero procede positivamente e tra oggi e domani potrebbe tentare un ritorno in gruppo, e chissà che non possa essere quanto meno in panchina contro la Fiorentina.