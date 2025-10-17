Pancaro: "Maldini aveva ricreato era Berlusoni: il Milan ha sbagliato a mandarlo via"

Giuseppe Pancaro, ex difensore di Milan, Lazio e Fiorentina, è stato intervistato dai colleghi di TuttoMercatoWeb.com e tra i vari argomenti toccati, ha offerto anche il suo punto di vista sul Milan e sulle proiezioni future per la squadra di Massimiliano Allegri.

Lei ha vissuto un Milan che vinceva in Italia ed in Europa. Cosa manca oggi ai rossoneri? "Il Milan aveva una proprietà forte, una struttura societaria consolidata negli anni, che gli ha permesso di costruire gradino dopo gradino lo status di squadra che poteva vincere in Italia ed in Europa. Puntando sulla continuità di lavoro dei dirigenti. E costruendo una mentalità vincente. Quella attuale è ancora alla ricerca di una struttura consolidata, ma c'è un passaggio da ricordare...".

Quale? "Il Milan ci aveva già provato con Maldini e secondo me era andata benissimo: Maldini aveva fatto un lavoro straordinario, riuscendo a ricreare quello che avevano creato, nell'era Berlusconi, Galliani e Braida. Il Milan ha deciso, sbagliando, di mandarlo via ed ora sono ripartiti con Ibrahimovic e Tare, che hanno bisogno di tempo".