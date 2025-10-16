Roma, El Aynaoui: "Gasperini molto esigente, ha le idee chiare"
(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Gasperini? È un allenatore molto esigente, ha idee chiare e un'esperienza enorme. Si avvale di sedute video e dà istruzioni molto precise in campo per arrivare a trasmettere le sue idee". Così Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, a Sky Sport, parla a due giorni dalla sfida con l'Inter. "Chiede tanto a tutti i reparti: difensori, centrocampisti e attaccanti. Tutti sanno quello che devono fare", ha aggiunto.
E poi ancora: "Insiste tanto sulla solidità difensiva, analizziamo i video e insiste molto su questo aspetto. Ma è un allenatore che si focalizza molto anche sulla fase offensiva, ci stiamo lavorando. Vuole che arriviamo più spesso e con più giocatori nell'area avversaria, ora sta a noi rispondere alle sue richieste". Infine una battuta sull'ambiente di Roma: "L'atmosfera allo stadio è fantastica. È una grande fortuna per noi calciatori godere di questo spettacolo, e lo è anche per i miei familiari che ogni 15 giorni vengono allo stadio, che è sempre gremito, a vedere le partite. Sono davvero tifosi incredibili, trasmettono tutta la forza a noi giocatori in campo". (ANSA).
