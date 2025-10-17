Milano Cortina, Sala: "Cerimonia apertura grande tributo a San Siro"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 16 OTT- "Da oggi mancano 113 giorni, il 6 febbraio si parte e penso sarà anche un grande tributo a San Siro. Sta partendo il progetto di un nuovo stadio per le due squadre, ma San Siro resta un'icona e mi piace che sia la sede della Cerimonia di Apertura per l'ultima parte della sua vita". Lo dice il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione del concept della cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in corso allo stadio Meazza.

"Io ho visto due cerimonie - ricorda Sala -, quella di chiusura a Pechino quando c'è stato il passaggio di consegne, e quella di apertura a Parigi. È qualcosa di coinvolgente. Bisogna prepararsi perché aldilà del dire che siamo pronti c'è ancora da sistemare qualcosa e da lavorare sul colore della città e sul coinvolgimento dei cittadini". (ANSA)