Eranio su Milan-Como: “Scelta che fa male al calcio. Vi racconto quando ho fatto la tournée a Sydney…”

Tramite un video pubblicato sul suo canale YouTube “Milan Hello”, Andrea Longoni ha intervistato Stefano Eranio, leggenda rossonera, e tra le varie tematiche ha toccato anche quella della decisone di giocare la partita di campionato Milan-Como a Perth, in Australia. Queste le parole di Eranio.

“Il problema al giorno d’oggi é che il business é davanti a tutto e questo ti fa capire che questo non é più il calcio di una volta dove c’era l’attesa per l’evento delle coppe ogni 15 giorni, qui ormai si perde la cognizione, qui ormai non si riesce a stare dietro alle partite, ancor più quando vai dall’altra parte del mondo. Penso che non sia sensato in primis perché intanto per recuperare una partita del genere ci vogliono almeno 20 giorni. Intanto vai là e in una settimana devi preparare la partita. Ti racconto un aneddoto, una volta abbiamo fatto una tournée tra Sudafrica e Sydney, io per una settimana a Sydney da mezzanotte alle 6 mi svegliavo e camminavo perché non riuscivo a dormire. Quindi magari oggi con qualche nuova soluzione si riesce a diminuire un po’ l’effetto, ma sempre il fisico ci rimette, poi ci sorprendiamo che i giocatori si fanno male. Quindi questa cosa non ha senso, fa male al calcio e basta”.