Milan, che guai: Allegri si affida a Leao, che ha un San Siro da riconquistare

L'ultima sosta per le Nazionali è stata particolarmente indigesta per il Milan, che perso per infortunio ben 4 titolari inamovibili di questo nuovo corso: Pervis Estupinan, Adrien Rabiot, Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. C'è chi sta meglio e chi peggio, come ad esempio il francese e l'americano, ma il sunto del discorso è quello: Massimiliano Allegri non avrà a disposizione nessuno dei 4 per la sfida di domenica contro la Fiorentina (e a seguire).

Un tipo di imprevisto che non ci voleva proprio, soprattutto in questo momento storico della stagione, prossima ad entrare finalmente nel vivo. E con queste assenze pesanti il Milan, e il suo allenatore, non può che fare affidamento su quello che dovrebbe essere il suo top player, Rafael Leao. Rientrato in anticipo dalla sosta, il portoghese ha voglia di mettersi in mostra e di segnare la prima rete della stagione in Serie A, perché quello zero nella casella dei gol fatti non gli piace affatto, ma anche perché sà che il Diavolo ha bisogno di lui.

Al momento, comunque, Leao non è sicuro di una maglia da titolare contro la Fiorentina dell'ex Pioli, ma se oggi e domani si allenerà con la stessa intensità mostrata in questa settimana, e darà segnali positivi anche in fase di non possesso, il numero 10 prenderà il posto di uno tra Nkunku e Gimenez venendo schierato per la prima volta da titolare in questa Serie A.

Il portoghese ha grandi motivazioni, anche perché dopo non aver brillato contro Napoli e Juventus, ha il pallino di riconquistare San Siro, stadio dove non segna in campionato addirittura dall'ultima giornata di campionato della stagione 2023/24.