Bollettino medico, sosta per le nazionali deleteria: oggi esami per Pulisic
La sosta per le nazionali di ottobre ha lasciato scorie importanti per diversi giocatori rossoneri, che tornano in Italia con degli infortuni più o meno seri. Apprende la redazione di MilanNews.it che questo è il report medico che riguarda Adrien Rabiot, Pervis Estupinan, Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic:
ADRIEN RABIOT
Rabiot è stato sottoposto ieri a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni. Il centrocampista ha rimediato l'infortunio dopo una contusione al polpaccio e nonostante questo è rimasto con la Francia, andando anche in panchina contro l'Islanda. Adrien rischia un mese di stop.
PERVIS ESTUPINAN
Estupiñán ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo. Potrebbe essere indisponibile per la partita di domenica contro la Fiorentina.
ALEXIS SAELEMAEKERS
Saelemaekers si è allenato individualmente sul campo, il recupero procede positivamente. Il belga aveva rimediato una lesione al flessore durante Belgio-Macedonia del Nord.
CHRISTIAN PULISIC
Pulisic: previsto un controllo ai muscoli flessori della coscia destra nella giornata di domani. Lo statunitense è uscito per infortunio durante l'amichevole tra USA e Australia dell'altra notte.
