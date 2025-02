Allenamento al mattino per il Milan: sarà presente anche la dirigenza

Tornato ieri dall'Olanda, il Milan nella mattinata di oggi è tornato ad allenarsi in quel di Milanello per preparare la delicata sfida in programma domani sera a San Siro contro il Verona, partita dal valore specifico importante se si considera il fatto che in caso di vittoria la formazione di Sergio Coniceçao potrebbe alimentare ancora di più la propria rincorsa al quarto posto in classifica.

La sconfitta di Rotterdam però brucia e rischia di lasciare strascichi importanti su un gruppo squadra che quest'anno si è dimostrato essere piuttosto instabile. Ed è per questo motivo che, stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, questa mattina a Milanello saranno presenti anche i dirigenti, non per parlare alla squadra, compito che spetta ovviamente a Conceiçao, ma per far capire a questa quanto sia importante vincere non solo domani ma anche, e forse soprattutto, martedì in Champions League.