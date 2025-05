Almeno tre maxischermi a Bologna per la finale di Coppa Italia

I tifosi del Bologna ci avevano sperato, ma dovranno rinunciare alla suggestione di vivere tutti insieme la finale di Coppa Italia in piazza Maggiore. Il sindaco Matteo Lepore ha messo fine alle attese, rispondendo direttamente sui social alle richieste dei supporter: "Non si farà. I costi e le regole per un maxischermo in piazza sono gli stessi di un concerto con palco – si legge sulle pagine de La Repubblica nella sua edizione dedicata alla città felsinea –. Dopo la tragedia di Torino nel 2017, con due vittime durante una proiezione pubblica, le norme sono cambiate».

Motivi di sicurezza e complessità organizzative hanno quindi prevalso, nonostante l’entusiasmo di una città che il 14 maggio si fermerà per Bologna-Milan. All’Olimpico ci saranno circa 30mila bolognesi, mentre i 58.600 biglietti disponibili sono già esauriti. Restano fuori 8mila tagliandi gestiti direttamente dalla Lega, non messi in vendita.

Niente Crescentone, quindi, che ancora non ospita le strutture del Cinema in Piazza. Ma la città si sta comunque preparando per vivere la finale in compagnia. Sono almeno tre i maxischermi confermati: uno in piazza Lucio Dalla, sotto la tettoia Nervi, dove è già partita la stagione estiva di Estragon con il festival DiMondi. Qui il pubblico troverà anche bar, stand gastronomici e copertura in caso di pioggia.

In centro, la proiezione sarà ospitata nel parco della Montagnola, nell’ambito della rassegna estiva Montagnola Republic. Ingresso libero e area ristoro aperta. Un terzo maxischermo sarà installato all’ex bocciofila di via Agucchi, per il Pontelungo Summer Festival.

E non è detto che siano gli unici. Altre location estive stanno valutando di seguire l’esempio, regalando ai tifosi la possibilità di vivere insieme una notte storica.