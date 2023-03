Alonzo: "Parata di livello mondiale di Maignan, in pochissimi sono in grado di farla"

MilanNews.it

Jérôme Alonzo, ex portiere francese del PSG, ha commentato così a L'Equipe la straordinaria parata di Maignan in Irlanda-Francia: "Il vero punteggio è 1-1, se non fosse che noi avevamo Mike Maignan. È una parata di livello mondiale che pochissimi portieri sono in grado di fare a fine partita. E' una parata eccezionale. Se dovessi valutarlo, gli darei 9.