Ramazzotti spiega: "Al Milan non vogliono far lievitare il numero dei giocatori in rosa in una stagione in cui non ci saranno le coppe europee"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle strategie del calciomercato del Milan: "In via Aldo Rossi non vogliono far lievitare il numero dei giocatori in rosa in una stagione in cui non ci saranno le coppe europee. Con il ritorno a Roma di Abraham (poi ceduto al Besiktas), il mancato rinnovo di Jovic e il prestito di Camarda al Lecce, come centravanti ci sono solo Gimenez e Colombo, con quest’ultimo destinato a partire. Un’altra prima punta, dunque, serve e arriverà. Il mercato però è solo all’inizio e ci sono da trovare due terzini titolari, in particolare il sostituto di Theo Hernandez per il quale l’Al Hilal chiuderà dopo il termine dell’avventura al Mondiale per club. Per il centravanti è scontato che servirà un investimento sostanzioso. "Per creare competizione con Gimenez, sul quale abbiamo la massima fiducia" ha precisato la scorsa settimana il ds Tare.

Allegri valuterà il messicano, ma è chiaro parta dal tecnico livornese la richiesta di alzare il livello della competizione nella rosa. E Retegui lo alzerebbe decisamente. È considerato un prototipo vicino come caratteristiche a Giroud, anche se il francese ha alle spalle un curriculum difficile da replicare. Poi è chiaro che c’è un accordo da trovare con l’Atalanta, club con il quale in passato è già stata individuata un’intesa (poi ridiscussa con reciproca soddisfazione) per il trasferimento in nerazzurro di De Ketelaere. Può succedere la stessa cosa in questa sessione di mercato con l’attaccante dell’Italia che un anno fa è stato pagato 22 milioni (più bonus) e che rispetto ad allora per la società di Pagliuca e dei Percassi ha più che raddoppiato il suo valore. Il Milan, che lo ha nel mirino fin da quando indossava la maglia del Genoa, lo valuta qualcosa in meno, intorno ai 40 milioni. La distanza c’è e adesso c’è pure la priorità di sistemare la difesa. Con due terzini titolari e non solo loro...".