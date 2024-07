Alphonso Davies più lontano dal Real Madrid. Ancelotti vuole tenere Mendy

vedi letture

Tra la presentazione di Kylian Mbappé e Leny Yoro scippato dal Manchester United, nel mezzo c'è Ferland Mendy. Il Real Madrid è nel pieno del mercato estivo e sta provando a potenziare ulteriormente la rosa di Carlo Ancelotti in ogni zona del campo, anche sul binario sinistro del francese. Ma a prescindere dall'affare Alphonso Davies, il tecnico delle merengues ha richiesto una condizione speciale.

Un rinnovo su tutti. Carlo Ancelotti non è un allenatore molto incline a chiedere, si adatta a ciò che ha - racconta il quotidiano AS - e lo ho ha sempre dimostrato negli anni, ma una petizione esplicita rivolta ai dirigenti del Real è stata sulla prima necessità di rinnovare Mendy. Per il tecnico italiano il terzino sinistro di 29 anni è imprescindibile, per questo sono già scattati i primi contatti per il prolungamento del giocatore, al momento in via di scadenza nel 2025. Oltre al placet di Ancelotti, anche i compagni apprezzano molto Mendy e il club si sta impegnando per chiudere il rinnovo in tempi celeri. Ma da Valdebebas le sensazioni sono positive: c'è fiducia per il raggiungimento di un accordo con il francese.

Nuovo innesto in bilico. Nel frattempo, come anticipato, resta aperto il caso Alphonso Davies: secondo la stampa spagnola, la sua situazione non sarà chiarita fino alla fine di luglio. Deadline che il Bayern Monaco e il canadese si sono dati per chiarire tutte le incertezze e capire se è possibile un rinnovo del contratto. Altrimenti il club tedesco potrebbe arrivare a piazzare sul mercato il classe 2000.