Altafini: "Mi piaceva tanto prendere palla a metà campo e puntare la porta, ma quando arrivai al Milan..."

© foto di Federico De Luca

José Altafini, ex attaccante del Milan, si è così espresso a MilanTV sul suo coast to coast segnato con la maglia rossonera: "Il mio amico Cesare Maldini raccontò del mio coast to coast, parlando della mia velocità: ero molto veloce. Presi la palla da Rivera da metà campo e andai in porta. A me piaceva tanto fare gol così, ma, quando arrivai al Milan, c'erano Liedholm e Schiaffino che mi dicevano di giocare più con i compagni; allora da lì ho cambiato, ma non ho mai dimenticato mai le sgroppate. Mi piaceva molto quel tipo di gioco".