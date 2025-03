Altafini sul nuovo allenatore del Milan: "Non si può sbagliare dopo questa stagione. Un nome? De Zerbi"

Intervistato dai taccuini del Corriere dello Sport, l'ex Milan e Juventus José Altafini ha parlato del momento che sta attraversando la formazione rossonera e della gestione rivedibile di Rafael Leao da parte di Sergio Conceiçao: "I giocatori bravi devono sempre giocare dall’inizio. Non ha senso lasciare il più forte in panchina. Non capisco perché Sergio Conceiçao faccia così con Leao".

Intanto in casa rossonera tiene banco la questione allenatore. Conceiçao sembra al capolinea a fine stagione. Su chi punterebbe per la panchina?

"Ho rispetto per i traguardi importanti centrati da Conceiçao in Portogallo, ma al Milan - dopo essere partito bene con la vittoria della Supercoppa Italiana - i risultati fatti sono stati negativi. Allenare il Milan è un’altra cosa rispetto al Porto. Non capisco perché il club vada sempre su tecnici stranieri, quando ce ne sono davvero tanti di bravi tra quelli italiani".



Ci fa qualche nome?

"Tra i giovani ritengo De Zerbi e Italiano molto bravi. Li vedrei bene alla guida di un grande club come il Milan. L’importante, però, è che da parte della dirigenza ci sia un progetto chiaro. Non si può più sbagliare dopo questa stagione".