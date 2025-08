Altra battuta d'arresto per il Napoli: il Brest vince 2-1 in amichevole

vedi letture

Il Napoli campione di Italia, dopo aver perso la prima amichevole di questo pre-campionato contro l'Arezzo per 2-0, ha trovato anche oggi una sconfitta: in mezzo la vittoria di qualche giorno fa sul Catanzaro. Questo pomeriggio, invece, gli uomini di Antonio Conte sono stati sconfitti per 2-1 dai francesi del Brest, l'anno scorso squadra partecipante alla Champions League e approdata anche ai playoff della massima competizione europea prima di essere eliminata dai futuri campioni del Paris Saint Germain.

I transalpini passano grazie all'uno-due firmato Ajorque alla mezz'ora del primo tempo: a nulla è valso il tentativo di rimonta lanciato dal nuovo centravanti azzurro Lorenzo Lucca. La squadra partenopea, che non aveva a disposizione McTominay per infortunio, è apparsa ancora sulle gambe e domani mattina avrà subito l'opportunità per mettere altri minuti nelle gambe: prevista infatti alle ore 10 un'amichevole tutta campana contro la Casertana, formazione di Serie C.