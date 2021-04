Altro che stanco: dalla nazionale torna un Ibra ancora più carico

Come riporta La Gazzetta dello Sport, tutti coloro che in questi giorni hanno seguito Ibrahimovic in Svezia sono convinti che non tornerà stanco a Milanello, ma ancora più carico. Il ritorno in Nazionale, dunque, ha fatto bene a Zlatan: dopo tanti anni e trionfi - osserva la rosea - il campione rossonero è capace di rimanere al top proprio perché non si accontenta mai, non si comporta da "vecchietto", ma cerca nuove sfide.