Altro colpo a zero per il Barcellona dopo Kessie: ecco 13 milioni l'anno per Azpilicueta

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo Kessie e Christensen, il Barcellona è pronto a chiudere un nuovo acquisto a parametro zero, il terzino spagnolo Cesar Azpilicueta. Il terzino trentaduenne, scrive AS, ha trovato un accordo con i blaugrana per le prossime due stagioni, con opzione per estendere il contratto per un'ulteriore annata. Al difensore del Chelsea andranno tredici milioni di euro l'anno, compresi anche del bonus alla firma