Altro ostacolo per Sportiello al Milan: infortunio per Musso

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si è così espresso sulle condizioni di Juan Musso, portiere dei bergamaschi: "Musso ieri mattina gli si è girata una caviglia in casa, è gonfia, per fortuna non c’è frattura ma è solo una distorsione. È da valutare per La Spezia". È chiaro che l'evolversi della situazione del portiere argentino influirà sulla trattativa per portare sin da gennaio Sportiello al Milan.