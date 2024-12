Alvaro, quanti gialli! Già sei ammonizioni per Morata

Alvaro Morata è arrivato al MIlan con il peso di dover reggere l'attacco rossonero, bisognoso di gol dopo la partenza del bomber Olivier Giroud. Sulla fase realizzativa lo spagnolo ci sta ancora lavorando, sono arrivati 5 gol in 17 presenze e ci si aspetta che i numeri possano lievitare nel 2025. Il dato statistico curioso per il Milan, però, riguarda i cartellini gialli. Sono già ben 6 le ammonizioni subite da Morata: tre nel campionato di Serie A e tre in Champions League. Queste ultime gli hanno causato anche la squalifica in occasione della gara contro lo Slovan Bratislava a cui, infatti, il numero 7 non ha partecipato.

Sicuramente, vista anche la situazione non facilissima dal punto di vista degli infortuni, è importante che Morata riesca a limitare le sanzioni disciplinari in futuro: insieme a Fofana, infatti, Alvaro è il calciatore più ammonito del Milan. Specialmente dal punto di vista del carattere e della leadership, lo spagnolo è una pedina troppo importante per la rosa di Paulo Fonseca.

AMMONITI MILAN

Morata, Fofana - 7

Tomori, Royal - 4

Terracciano, Gabbia - 3

Leao, Chukwueze, Musah, Theo e Calabria - 2

Pavlovic, Maignan, Reijnders, Loftus-Cheek, Camarda e Jovic - 1