Amadeus: "Ibra a Sanremo? Personaggio fantastico, non sappiamo cosa farà"

Amadeus, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo, è intervenuto a RTL 102.5 e in merito alla presenza di Zlatan Ibrahimovic alla kermesse musicale ha dichiarato: "Non sappiamo cosa farà, è un personaggio fantastico, a me ogni tanto piace proporre delle cose che sono imprevedibili, come è successo con Fiorello l'anno scorso - riporta gazzetta.it -. Probabilmente lo affiderò a Fiorello, che mi ha già anticipato ‘ho delle idee su Ibrahimovic... ma non te le dirò’. Zlatan è un personaggio incredibile con un grande carisma. È trasversale, è uno di quei personaggi che non appartengono ad una squadra, ma al calcio mondiale ed è anche molto simpatico".