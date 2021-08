Amazon presenta la sua offerta Champions: telecronache affidate a Sandro Piccinini

Le partite del mercoledì che andranno in scena su 'Amazon Prime Video' saranno incluse nell'attuale abbonamento 'Prime', da 3.99 al mese o 36 euro l'anno. L'annuncio è arrivato questa mattina, in occasione della presentazione del programma Amazon che ha acquistato la migliore partite del mercoledì sera della Champions League 2021/22.

Su Amazon andrà in scena anche la Supercoppa Europea, Chelsea-Villarreal, che andrà in scena la prossima settimana, il prossimo 11 agosto.

Per le telecronache, Amazon ha deciso di puntare su Sandro Piccinini: "Sono molto emozionato e voglioso di cominciare, era una proposta irrifiutabile. E' una grande azienda e per me c'è stato il richiamo della foresta, ovvero la Champions League", ha detto.