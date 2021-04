Amazon Prime Video prende le distanze dalla SL: "Condividiamo le preoccupazioni dei tifosi"

Con un comunicato ufficiale apparso su Twitter, Amazon Prime Video Sports, la divisione sportiva del servizio di streaming del colosso statunitense, prende le distanza dalla neonata Super League: "Amazon Prime Video capisce e condivide le preoccupazioni dei tifosi riguardo la Super League. Noi crediamo che parte della bellezza del calcio europeo arrivi dall’abilità di ogni club di arrivare al successo con le loro performance sul campo.

Non siamo stati chiamati in causa in nessuna discussione per la proposta di questa Super League. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri membri “Prime” il calcio a cui sono più affezionati e di presentarglielo nelle modalità più innovative, incluso il calcio della UEFA Champions League in Germania e Italia e quello della Premier League nel Regno Unito".

Nelle scorse ora il Financial Time aveva indicato la compagnia di Jeff Bezos come possibile concorrente alla corsa ai diritti TV per la nuova Super League.