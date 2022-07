Ambrosini: "Addii Ibra e Thiago Silva nel 2012? C'era la sensazione che il vento fosse cambiato"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Nella terza puntata del podcast “La storia del Milan raccontata da Carlo Pellegatti”, disponibile su YouTube e su Spotify, il noto giornalista sportivo di fede rossonera intervista Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan. Ambrosini a proposito degli addii di Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva nel 2012 ha detto: “La sensazione era che il vento era cambiato per la squadra e per la società: le necessità erano diverse, le esigenze della società erano di riuscire a monetizzare qualcosa. La percezione di non essere più competitivi come lo eravamo prima, c’era. La consapevolezza di fare 3-4 gradini indietro era delicata”.