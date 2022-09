Ambrosini apre "Stavamo bene insieme": "Abbracciare quella coppa era il nostro grande obiettivo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri sera si è tenuta la grande anteprima del docufilm "Stavamo bene insieme" che ripercorre gli anni dell'epopea di Ancelotti allenatore al Milan, con tre finali di Champions in due anni. Tuttosport ha riportato questa mattina la frase con cui Massimo Ambrosini, protagonista insieme a Paolo Maldini, Pippo Inzaghi, Rino Gattuso, Sandro Nesta e Pirlo, apre il documentario: "Io mi emoziono ogni volta che vedo San Siro, io insieme a loro. Sono i miei colleghi, sono i miei compagni, sono i miei amici, sono la mia famiglia. Abbiamo giocato tre finali di Champions in cinque anni, vincendone due. E per noi, abbracciare quella coppa era il nostro unico, grande, obiettivo". Il docufilm sarà nelle sale cinematografiche dal 13 al 16 ottobre e sarà poi disponibile su Dazn, che l'ha prodotto.