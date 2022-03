Ambrosini: "Calo dell'Inter inaspettato. Il Milan ha dimostrato di essere una squadra fisica e mentale"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto negli studi di DAZN, l'ex rossonero Massimo Ambrosini parla così della lotta Scudetto in Serie A: "In questo momento la classifica rispecchia lo stato di forma delle squadre. Il calo dell'Inter è stato inaspettato e preoccupantemente lungo. Il Milan conferma di essere una squadra fisica, tecnica e mentale. Il Napoli, per quello che ha fatto vedere, per la qualità di gioco che ha e anche per il coraggio, secondo me merita di portare avanti la propria candidatura. Juve in lotta per il primato? Penso di no perché sono troppi i punti di distacco, anche se il percorso in campionato della squadra di Allegri è da evidenziare. Alla lunga credo che se la giocheranno le prime tre".