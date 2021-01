Ambrosini: "Ci può stare che il Milan pensi a rinforzare il centrocampo, Krunic lì ha fatto fatica"

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sul momento del Milan: "Se si può chiedere qualcosa di più a questa squadra, è che Romagnoli alzi il livello delle prestazioni e può farlo. Un altro difensore potrebbe far comodo, anche se Gabbia e Kalulu hanno fatto bene. Davanti le risposte sono sempre arrivate, ci può stare che il Milan possa pensare di rinforzare a centrocampo, Krunic in quel ruolo lì è quello che ha fatto più fatica di tutti. Vice Ibra? E' giusto preservare lo spirito, numericamente le alternative ci sono. Oggi giocano quattro non titolari, è in mezzo che magari servono risposte dai non titolari".