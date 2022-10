Ambrosini commenta la prestazione del Milan: "Partita più complicata di quello che dice il risultato"

MilanNews.it

Intervenuto a DAZN dopo il successo del Milan contro il Monza, Massimo Ambrosini ha analizzato la partita della squadra di Pioli: "E' stata più complicata di quello che dice il risultato. Il Monza ha tenuto molto bene il campo. Il Milan ha avuto una gestione del campo in alcune situazioni non ottimale, ma ha vinto grazie alla classe dei suoi giocatori, come Diaz e Origi".