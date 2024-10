Ambrosini: "Continuo a dirlo dall’inizio dell’anno: secondo me il Milan è una squadra costruita con dei giocatori forti"

Massimo Ambrosini, storico centrocampista ed ex capitano del Milan, è stato intervistato da Luca Serafini per Milan Community TV, canale YouTube dell’omonimo portale a tinte rossonere.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

L’altro giorno mi hanno fermato per strada due ragazzi e mi hanno chiesto: “Come se ne esce da questa situazione?”. Ti giro la domanda. Quello che accade sul campo poi alimenta critiche alla squadra, all’allenatore, ai giocatori, alla dirigenza. Sembra che tutto sia sbagliato, tutto da rifare. Come se ne può uscire da questo rendimento altalenante?

“Delle cose che mi hai detto quella che mi convince di più è che la squadra sia forte. Continuo a dirlo dall’inizio dell’anno, secondo me è una squadra costruita con dei giocatori forti. Se ne esce avendo la percezione che il mercato di ha portato giocatori di livello. Vanno assemblati meglio di come sono stati assemblati fino adesso e va trovata una chiave per far sì che questi giocatori, che secondo me rimangono forti, possano avere un atteggiamento emotivo diverso nell’arco della partita e delle partite, che riescano a giocare un po’ più assieme, che diano un po’ con un po’ più di continuità l’idea di essere una squadra cazzuta, cosa che fino adesso è stata troppe poche volte”.