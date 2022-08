Ambrosini: "De Ketelaere a destra? Pioli ce l'ha escluso, ma per me non sarebbe così sprecato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ambrosini, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso su DAZN, nel corso di 'Sunday Night Square', su De Ketelaere: "Ha le caratteristiche del giocatore moderno: forza, velocità e resistenza. Pioli ci ha escluso di vederlo partire largo a destra; potrebbe essere sì un sacrificio visto che lui sta meglio in mezzo, ma secondo me potrebbe giocare sull'esterno. Magari non sarebbe l'ideale, ma non sarebbe così sprecato".