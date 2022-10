Ambrosini e il suo personale "Pallone d'Oro Italiano": "Al primo posto c'è Tonali"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ambrosini, intervenuto a DAZN, ha stilato la sua personale classifica di un eventuale “Pallone d’Oro Italiano”: “Al terzo ho preso il giocatore italiano che da tempo è il giocatore più forte nel panorama europeo, che è Marco Verratti. Ha un’esperienza internazionale, qualità e personalità. Al secondo posto metto Raspadori, mi sta entusiasmando il suo modo maturo di essere arrivato in una grande squadra come il Napoli. Al primo posto c’è Tonali, per quello che ha fatto l’anno scorso e quello che sta facendo, per il tipo di giocatore che è diventato, per quello che rappresenta: lo mettiamo lì con grande piacere. Si è messo in mostra anche all’interno delle difficoltà di cui abbiamo parlato tanto l’anno scorso, se l’è conquistato con sudore, fatica e sofferenza. Ora gli viene naturale essere quello che è e lo fa sempre con continuità”.