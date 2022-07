Ambrosini: "Gol di Muntari? Vincendo quel match avremmo avuto maggiori possibilità di vincere lo scudetto"

MilanNews.it

Nella terza puntata del podcast “La storia del Milan raccontata da Carlo Pellegatti”, disponibile su YouTube e su Spotify, Massimo Ambrosini ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni riguardando in lungo e in largo il Milan. A proposito del famigerato gol di Muntari contro la Juventus del 25 febbraio 2012, l’ex capitano rossonero ha detto: “Le certezze non possiamo averle, ma da calciatore l’onda emotiva di una vittoria e la possibilità di allungare il vantaggio avrebbe avuto un peso decisivo non lo so, ma ci avrebbe dato una percentuale totalmente superiore di vincere quel campionato”.