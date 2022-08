Ambrosini: "Il Milan ha due difensori che sono di un alto pianeta, alternative, margini di miglioramento, Bennacer che sta crescendo, un'anima internazionale e ha accumulato esperienza"

MilanNews.it

Massimo Ambrosini, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso su DAZN, nel corso di 'Sunday Night Square', sulle italiane in Champions League: "In queste prime tre partite chi mi ha impressionato più di tutti è il Milan e ha più possibilità di passare, sia per la qualità del girone che ha e per la sensazione che ha dato sul campo di gestione e di dominio; ha due difensori che sono di un alto pianeta, ha alternative, margini di miglioramento, Bennacer che sta crescendo, ha un'anima internazionale e ha accumulato anche esperienza".