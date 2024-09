Ambrosini: "Impossibile non riconoscere a Fonseca coerenza, equilibrio e sincerità. Pensa veramente che il Milan può migliorare offensivamente"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce mister Fonseca non si è detto ancora soddisfatto della fase offensiva della squadra, nonostante quello rossonero sia il miglior attacco del campionato. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, è d'accordo con l'allenatore portoghese. Queste le sue dichiarazioni:

"Ci sono cose che a Fonseca è impossibile non riconoscergli: la coerenza, equilibrio e sincerità. Dice queste cose non per stimolare il gruppo ma perché lo pensa veramente. Fra le due fasi quella difensiva è quella in cui lui ha trovato il Milan un po’ meglio, anche se vuole una squadra che aggredisce in avanti. Vediamo se oggi vedremo qualcosa di diverso. Sicuramente davanti può fare meglio".