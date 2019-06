Ambrosini: "In bocca al lupo a Di Biagio e all'Under 21 per l'Euoropeo, stasera si comincia"

Massimo Ambrosini, ex rossonero e capo delegazione dell'Under 21, è intervenuto su Instagram per fare un augurio a Di Biagio e ai suoi ragazzi in vista dell'esordio all'Europeo di categoria questa sera: "Ci siamo Gigi!! Stasera si comincia!! Volevo fare un grande in bocca al lupo per l’Europeo a te, al tuo staff e soprattutto ai tuoi ragazzi che da oggi, a maggior ragione e sempre di più, saranno di tutti NOI ITALIANI".