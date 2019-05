Ambrosini: "La situazione del Milan non è semplice. Gattuso? Ha fatto il massimo"

Massimo Ambrosini, intervistato da Calciomercato.com, ha parlato dell'attuale situazione in casa rossonera: "Non è una situazione semplice. C'è un fondo che parla poco, non ho idea di quali siano i piani. Se vuoi vincere è chiaro che devi investire, se vuoi programmare devi comunicare che la programmazione comporta del tempo, che non si può vincere subito. Gattuso? Ha fatto il massimo che poteva fare. Con l'ambiente, con la rosa, con i problemi che ha avuto. Il suo giocatore più forte, sul quale il Milan aveva investito e puntato è andato via a gennaio...Roma e Lazio probabilmente sono più attrezzate eppure, se le cose non cambiano domenica, chiuderanno dietro. Certo, poteva fare qualcosa di più come tutti, tutte le squadre dietro alla Juve hanno perso punti. L'unico neo è l'Europa, dove almeno qualificarsi alla fase a eliminazione diretta".