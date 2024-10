Ambrosini: "Magari molti quelli che scrivono non sanno nemmeno qual è stata la mia storia con questo club e quanto per me abbia significato tutto quello che ho dato e ricevuto”

Massimo Ambrosini, storico centrocampista ed ex capitano del Milan, è stato intervistato da Luca Serafini per Milan Community TV, canale YouTube dell’omonimo portale a tinte rossonere.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Una domanda per l’opinionista: i tifosi ti si rivoltano contro quando qualcosa non funziona…

“Io ho fatto fatica a gestire questa cosa nei primi anni in cui avevo smesso. Così come il tifoso si sentiva tradito da me io mi sentivo tradito da chi mi valutava per qualche commento. Tu sai quanto io sia stato legato al Milan e quanto questa società abbia rappresentato non una parte del mio lavoro, ma della mia vita. Non posso cancellare quello che per me è stato un amore folle per i commenti di qualche tifoso se dico che il Milan ad esempio ha giocato male. All’inizio ho fatto un po’ fatica a gestire questa cosa, ora ci ho fatto il callo. Non penso che valutare una prestazione possa mettere in discussione 20 anni che ho dato a quella società. Mi spiace umanamente, magari molti quelli che scrivono non sanno nemmeno qual è stata la mia storia con questo club e quanto per me abbia significato tutto quello che ho dato e ricevuto”.