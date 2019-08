Ambrosini: "Milan di Giampaolo e di Gattuso? In comune hanno la ricerca del giocare"

Massimo Ambrosini, a Sky Sport, ha parlato così delle differenze tra il Milan di Giampaolo e quello di Gattuso: “Il gioco di Gattuso e quello di Giampaolo non sono totalmente diversi. La ricerca del giocare di Rino c’è anche in Giampaolo. Marco predilige giocare venti o trenta metri più avanti, con giocatori che giocano in velocità. Ci vuole tempo perché le idee vengano assimilate”