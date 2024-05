Ambrosini: "Perché il Milan non ha puntato su Conte? Penso ad un discorso economico e di coerenza"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Sunday Night Square' in onda la domenica sera su DAZN, l'ex Milan Massimo Ambrosini ha detto perché secondo lui la dirigenza rossonera non ha mai preso in considerazione Antonio Conte per la panchina. Queste le sue dichiarazioni.

"Perché il Milan non ha mai preso in considerazione Conte? Per tutto quello che abbiamo detto prima e penso anche un discorso economico. Nel senso, adesso non so le cfire quali possono essere dell'uno e dell'altro, ma indubbiamente l'aspetto economico ma il fatto che scegli un allenatore per dei prinicipi chiari. Quando parlo di coerenza parlo di quello".