Ambrosini: "Questo Milan non si nasconde. Pavlovic serviva, Morata completa e cambia l'attacco"

vedi letture

Presente a San Siro a pochi minuti da Milan-Torino, Massimo Ambrosini ha parlato dei rossoneri che ripartono da Paulo Fonseca. Ecco le sue parole ai microfoni di <i>DAZN</i>: "Questo Milan è costruito con l'ambizione di competere. L'anno scorso non c'è stata competizione per merito dell'Inter ma anche per demerito del Milan. Pavlovic serviva, Morata completa e cambia l'attacco. La squadra non si nasconde per competere per togliere lo scudetto all'Inter".