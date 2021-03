Ambrosini su Bennacer: "È mancato tanto, si completava bene con Kessie"

Il rientro di Bennacer? Questo il pensiero di Massimo Ambrosini dichiarato al canale ufficiale Twitch del Milan: "È mancato tanto, si completava bene con Kessie. Aveva dinamismo, tecnica, avevano capito come dividersi i compiti. Tonali ha avuto problemini fisici e di riferimento, Meite all’inizio non ha fatto bene ma ora sono in crescita. Ora non bisogna pensare che Bennacer dopo tanta assenza possa ripartire come aveva finito. La partita di domani consegna al Milan un calendario ancora fitto di impegno, le rotazioni saranno importanti".