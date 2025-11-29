Ambrosini su Rabiot: "In questo Milan qui è perfetto a livello tecnico e di leadership"
Nel pre partita di Milan-Lazio Massimo Ambrosini ha parlato di Adrien Rabiot nel presentare la sfida di questa sera tra la formazione di Massimiliano Allegri e quella di Maurizio Sarri:
"Probabilmente il Rabiot di adesso è più forte rispetto a quello della Juventus, si, perché ora, tornando al discorso di Allegri che Fofana deve fare più di 10 gol, etc,, Rabiot è tornato a segnare negli ultimi 3 anni. È migliorato anche grazie a De Zerbi. È maturato ed ha preso ancora più consapevolezza del ruolo, ed ha una gestione migliore dei 90 minuti, ed in questa squadra qui è perfetto, a livello tecnico, di leadership”.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
