Ambrosini su Rangnick: "Il suo arrivo escluderebbe Maldini e sarei dispiaciuto"

Massimo Ambrosini, intervenuto in una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, ha detto la sua sul Milan attuale e sul possibile arrivo di Rangnick: "La speranza è che ci sia un progetto che preveda una chiarezza che fino adesso è stata complicata, l'arrivo di un allenatore straniero immagino possa escludere la permanenza di Paolo, mi dispiacerebbe molto. Significherebbe non poter vedere come Paolo avrebbe potuto svolgere in maniera completa il suo lavoro. Non conosco molto questo allenatore, ci vuole attenzione anche nell'entrare e di parlare in cose che per il momento non competono, ma bisogna essere aperti, ma con il rimpianto di non aver visto tutte le potenzialità del lavoro di Paolo".