Ambrosini sul rinnovo di Leao: "L'offerta è di tutto valore e il Milan non si fa tirare il collo da nessuno. Sta al ragazzo scegliere"

MilanNews.it

Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, si è così espresso" a DAZN sul rinnovo di Leao: "Il Milan è nella posizione di non poter fare un passo ulteriore a quello che si dice che abbia già fatto. L'offerta è di tutto valore per il giocatore. La palla, al di là della clausola che è motivo di grossa problematica all'interno dell'accordo, passa al ragazzo che deve scegliere. Il Milan non si fa tirare il collo da nessuno: Donnarumma, Calahnoglu e Kessie insegnano. La proposta economica c'è e il ragazzo deve scegliere come hanno scelto altri nelle sue condizioni prima di lui".